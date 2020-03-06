2020-03-06T11:08:07+03:00
Происшествия

В Тверской области пешеход попал под большегруз

Пострадавший доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешеход попал под машину в Тверской областиПешеход попал под машину в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 5 марта, на 298-м км автодороги М-9 "Балтия" Оленинского района Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 39-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с полуприцепом "KRONE", двигаясь со стороны Риги в сторону Москвы, наехал на 80-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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