По вине пьяного водителя два автомобиля съехали в кювет в Тверской области

6 Март 2020 2020-03-06T10:50:09+03:00

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Авария произошла 5 марта на 6-м км автодороги Лихославль-Золотиха Лихославльского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 37-летний водитель автомобиля "Хундай Матрикс", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершая обгон попутной "Мазда ВТ50" под управлением 49-летнего водителя, съехал на левую по ходу движения обочину. Автомобиль занесло, он столкнулся с "Маздой" и оба съехали в кювет.

В результате ДТП постравдал 55-летний пассажир автомобиля "Мазда ВТ50". Ему оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU