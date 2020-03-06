По вине пьяного водителя два автомобиля съехали в кювет в Тверской области
Есть пострадавшие
Автомобили оказались в кювете по вине пьяного водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 5 марта на 6-м км автодороги Лихославль-Золотиха Лихославльского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 37-летний водитель автомобиля "Хундай Матрикс", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершая обгон попутной "Мазда ВТ50" под управлением 49-летнего водителя, съехал на левую по ходу движения обочину. Автомобиль занесло, он столкнулся с "Маздой" и оба съехали в кювет.
В результате ДТП постравдал 55-летний пассажир автомобиля "Мазда ВТ50". Ему оказана медпомощь.
ИСТОЧНИК KP.RU