2020-03-06T12:03:07+03:00
Общество

Новые автобусы с сегодняшнего дня будут возить пассажиров по маршруту №21 в Твери

Транспорт следует с интервалом в 10 минут
Ольга ТРОФИМОВА
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Схема проезда маршрута №21 Фото: vk.com/"Транспорт ВерхневолжьяСхема проезда маршрута №21 Фото: vk.com/"Транспорт Верхневолжья
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В преддверии праздничный выходных, 6 марта, в рамках внедрения транспортной системы, новые синие автобусы вышли на маршрут №21. По данным перевозчика, 10 автобусов будут следовать с интервалом в 10 минут и возить пассажиров из Южного в Мигалово и обратно.

Напомним, что 5 марта до Мигалово был запущен маршрут №20 - "Мигалово - Энергоремонт". На линию вышли 12 автобусов большого класса вместимости. Интервал движения - 10 минут.

Также в рамках новой модели пассажирских перевозок, новые автобусы работают по маршрутам: 1, 6, 7, 12, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233. Во всех автобусах действуют льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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