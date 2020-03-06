В Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральный вечер "Чистая радость"
Начало в 16.00
Украшением встречи станут две работы известного тверского живописца Евгения Царева. Фото: Тверской императорский дворец
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9 марта в Тверском императорском дворце состоится показ спектакля «Чистая радость» по мотивам рассказов Ольги Гренец.
- Послевоенный Ленинград и современный Петербург. Ниточка Ариадны сшивает эти два пространства и приводит к удивительно доброму финалу. Это спектакль о связи поколений, о неожиданных проявлениях времени, - рассказывают организаторы.
Украшением встречи станут две работы известного тверского живописца Евгения Царева.
А музыкальные иллюстрации к программе исполнит на цифровом аккордеоне лауреат международных конкурсов Наталья Петрова.
ИСТОЧНИК KP.RU