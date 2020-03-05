2020-03-05T23:58:01+03:00
Звезды

Жители Твери могут стать участниками поэтического марафона в Твери

Формат встречи - открытый микрофон
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Традиционно 21 марта в библиотеке имени Горького Твери проходит творческая встреча, поэтов и писателей региона, приуроченная к Всемирному празднику поэзии. Участники читают свои стихотворения и слушают выступления других авторов.

Такая встреча пройдет и в этом году.

- Формат - открытый микрофон. Тема своего стихотворения – любая, - рассказывают организаторы.

Для участия необходимо заполнить заявку (написать в личное сообщение) или позвонить по телефону 34-38- 00.

Ведущая вечера Любовь Старшинова, руководитель ЛИТО «Рассветная звонница».

Начало в 15.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральный вечер "Чистая радость"
Жители Твери могут стать участниками поэтического марафона в Твери
Лингвострановедческий клуб «Анефра» приглашает в Твери на встречу, посвященную Дню театра
Двух жителей Твери будут судить за незаконный сбыт наркотиков
Сыр с антибиотиками производили в Тверской области
Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети
Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе