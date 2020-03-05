Жители Твери могут стать участниками поэтического марафона в Твери
Традиционно 21 марта в библиотеке имени Горького Твери проходит творческая встреча, поэтов и писателей региона, приуроченная к Всемирному празднику поэзии. Участники читают свои стихотворения и слушают выступления других авторов.
Такая встреча пройдет и в этом году.
- Формат - открытый микрофон. Тема своего стихотворения – любая, - рассказывают организаторы.
Для участия необходимо заполнить заявку (написать в личное сообщение) или позвонить по телефону 34-38- 00.
Ведущая вечера Любовь Старшинова, руководитель ЛИТО «Рассветная звонница».
Начало в 15.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU