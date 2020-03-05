2020-03-05T23:46:29+03:00
Звезды

Лингвострановедческий клуб «Анефра» приглашает в Твери на встречу, посвященную Дню театра

Гостья вечера - доктор филологических наук, известный шекспировед Светлана Макуренкова
Ирина ТАРАСОВА
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13 марта в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится заседание лингвострановедческого клуба «АНЕФРА», посвященное Международному Дню театра.

Гостей заседания станет доктор филологических наук, известный шекспировед, театральный переводчик из Москвы, почетный член клуба Светлана Макуренкова.

В программе встречи - выступление членов клуба. По традиции они покажут инсценировки, музыкальные и поэтические номера на разных языках.

Приглашают всех, кто любит театр и хочет ощутить эту необычайную творческую атмосферу.

Справки по тел.: 34 77 26.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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