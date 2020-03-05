Лингвострановедческий клуб «Анефра» приглашает в Твери на встречу, посвященную Дню театра

5 Март 2020 2020-03-05T23:46:29+03:00

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13 марта в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится заседание лингвострановедческого клуба «АНЕФРА», посвященное Международному Дню театра.

Гостей заседания станет доктор филологических наук, известный шекспировед, театральный переводчик из Москвы, почетный член клуба Светлана Макуренкова.

В программе встречи - выступление членов клуба. По традиции они покажут инсценировки, музыкальные и поэтические номера на разных языках.

Приглашают всех, кто любит театр и хочет ощутить эту необычайную творческую атмосферу.

Справки по тел.: 34 77 26.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU