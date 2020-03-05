Двух жителей Твери будут судить за незаконный сбыт наркотиков
Мужчинам грозит уголовное наказание
В Твери будут судить двух наркодилеровФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Двое жителей Тверской области вступили в преступный сговор, касающийся распространения наркотиков на территории Твери путем "закладок". Об этом сообщила областная прокуратура.
Через интернет-мессенджеры под выдуманными псевдонимами они подыскивали покупателей.
Противоправную деятельность мужчин пресекли сотрудники полиции, из незаконного оборота изъято более 116 г наркотического средства, расфасованного в 60 свертков.
Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU