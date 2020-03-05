Сыр с антибиотиками производили в Тверской области

5 Март 2020 2020-03-05T19:26:14+03:00

Сыр с антибиотиком производили в Тверской области Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Проверку качества молочной продукции на предприятии-производителе в Кимрском районе провел инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Образцы были переданы на экспертизы в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выявили в составе мягкого сыра "Лидер-2" наличие антибиотика тетрациклиновой группы, а именно тетрациклина. Данный факт является нарушением регламента Таможенного союза.

Россельхознадзор принимает меры о недопущении продажи некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU