Сыр с антибиотиками производили в Тверской области
Нарушения выявил Россельхознадзор
Сыр с антибиотиком производили в Тверской области Фото: архив "КП"
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Проверку качества молочной продукции на предприятии-производителе в Кимрском районе провел инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Образцы были переданы на экспертизы в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выявили в составе мягкого сыра "Лидер-2" наличие антибиотика тетрациклиновой группы, а именно тетрациклина. Данный факт является нарушением регламента Таможенного союза.
Россельхознадзор принимает меры о недопущении продажи некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU