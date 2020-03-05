Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети
Женщине придется заплатить штраф в 1000 рублей
Женщина заплатит 1000 рублей штрафаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Торопецкого района оштрафована на 1000 рублей за оскорбительный пост в социальной сети. Нарушения выявила прокуратура.
Установлено, что ночью женщина зашла в социальную сеть и в местном сообществе Торопца написала оскорбительные слова в адрес бывшей жены брата.
По данному факту прокуратурой Торопецкого района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 42-летней нарушительницы, по результатам рассмотрения которого виновной назначен штраф в размере тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU