Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети

5 Март 2020 2020-03-05T19:09:39+03:00

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Жительница Торопецкого района оштрафована на 1000 рублей за оскорбительный пост в социальной сети. Нарушения выявила прокуратура.

Установлено, что ночью женщина зашла в социальную сеть и в местном сообществе Торопца написала оскорбительные слова в адрес бывшей жены брата.

По данному факту прокуратурой Торопецкого района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 42-летней нарушительницы, по результатам рассмотрения которого виновной назначен штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU