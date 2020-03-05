Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах

5 Март 2020 2020-03-05T18:57:53+03:00

Работы на нескольких объектах начнутся в ближайшее время

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В Твери началась подготовка к ремонту детских садов и школ. Для трех школ и 10 дошкольных учреждений уже определен перечень работ, разработана проектно-сметная документация.

Так, по поручению губернатора Игоря Рудени в 2020 году в детском саду №163 капитально отремонтируют крышу – о неудовлетворительном состоянии здания рассказала главе региона на личном приеме мама одного из детей, посещающих сад.

В течение месяца начнутся конкурентные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в детском саду № 132. Подготовлена документация для проведения аукциона по выбору подрядчика для Тверского лицея - там будут ремонтировать фасад и менять оконные блоки. А в детском саду № 161 отремонтируют систему отопления.

Ремонт будет проведен за счет бюджетных средств по программе "Развитие образования города Твери на 2015-2020 годы", а также в рамках мероприятий "Безопасный детский сад".

Ряд других объектов отремонтируют на условиях софинансирования из бюджета Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU