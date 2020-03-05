2020-03-05T18:57:53+03:00
Общество

Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах

Работы на нескольких объектах начнутся в ближайшее время
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Администрация Твери готовится к ремонту школ Фото: администрация ТвериАдминистрация Твери готовится к ремонту школ Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери началась подготовка к ремонту детских садов и школ. Для трех школ и 10 дошкольных учреждений уже определен перечень работ, разработана проектно-сметная документация.

Так, по поручению губернатора Игоря Рудени в 2020 году в детском саду №163 капитально отремонтируют крышу – о неудовлетворительном состоянии здания рассказала главе региона на личном приеме мама одного из детей, посещающих сад.

В течение месяца начнутся конкурентные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в детском саду № 132. Подготовлена документация для проведения аукциона по выбору подрядчика для Тверского лицея - там будут ремонтировать фасад и менять оконные блоки. А в детском саду № 161 отремонтируют систему отопления.

Ремонт будет проведен за счет бюджетных средств по программе "Развитие образования города Твери на 2015-2020 годы", а также в рамках мероприятий "Безопасный детский сад".

Ряд других объектов отремонтируют на условиях софинансирования из бюджета Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух жителей Твери будут судить за незаконный сбыт наркотиков
Сыр с антибиотиками производили в Тверской области
Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети
Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе