2020-03-05T18:40:28+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек

Стали известны подробности аварии
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП с пятью машинами на улице Горького в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Светлана КургановаДТП с пятью машинами на улице Горького в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Светлана Курганова
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция Тверской области рассказала о подробностях аварии, которая вечером, 5 марта, произошла на улице Горького в Твери.

По информации регионального УГИБДД, недалеко от пересечения с улицей Коноплянниковой столкнулись пять машин. 32-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Вито" столкнулся с автомобилем "Деу Нексия". Далее друг за другом столкнулись "Шевроле", "Ситроен Джампер" и "Газель" - маршрутка №228.

Все участники ДТП трезвые. В аварии больше всего поврежений получила "Дэу Нексия". Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. Угрозы жизни нет.

Движение по улице Горького затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух жителей Твери будут судить за незаконный сбыт наркотиков
Сыр с антибиотиками производили в Тверской области
Жительница Тверской области оштрафована за пост в соцсети
Администрация Твери готовится к ремонтной кампании в детских садах и школах
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе