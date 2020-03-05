В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек

5 Март 2020 2020-03-05T18:40:28+03:00

ДТП с пятью машинами на улице Горького в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Светлана Курганова

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Госавтоинспекция Тверской области рассказала о подробностях аварии, которая вечером, 5 марта, произошла на улице Горького в Твери.

По информации регионального УГИБДД, недалеко от пересечения с улицей Коноплянниковой столкнулись пять машин. 32-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Вито" столкнулся с автомобилем "Деу Нексия". Далее друг за другом столкнулись "Шевроле", "Ситроен Джампер" и "Газель" - маршрутка №228.

Все участники ДТП трезвые. В аварии больше всего поврежений получила "Дэу Нексия". Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. Угрозы жизни нет.

Движение по улице Горького затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU