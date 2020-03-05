За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено

5 Март 2020 2020-03-05T18:14:05+03:00

ДТП с семью машинами на улице Горького в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Светлана Курганова

Авария произошла недалеко от перекрёстка с улицей Зинаиды Коноплянниковой

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В Твери на улице Горького произошла крупная дорожная авария. Немного не доезжая до перекрёстка с улицей Зинаиды Коноплянниковой (по направлению от Речного вокзала в сторону площади Мира) столкнулись как минимум семь автомобилей. Известно, что среди них есть маршрутка.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, о пострадавших пока ничего не известно, равно как и о виновнике аварии.

Движение по улице Горького затруднено, пока водителям мы можем рекомендовать объезжать данный участок. Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU