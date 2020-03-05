В Тверской области планируют создавать семейные центры
Губернатор Игорь Руденя провел совещание об организации работы министерства демографической и семейной политики Тверской области. А это в том числе и развитие подведомственных учреждений.
В связи с этим на совещании говорили о создании семейных центров. В них будет оказываться комплексная поддержка семьям и детям. Как сообщает областное правительство, их планируется открывать на базе действующих социально-реабилитационных центров.
Также речь шла о создании информационного портала, где будут представлены все направления поддержки семей с детьми.
В целом перед новым ведомством поставлены ожидаемые задачи. Это поддежка многодетных семей и укреплении института материнства и детства. – Демография – это наш приоритет. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей, – подчеркнул Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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