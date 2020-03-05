В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии

5 Март 2020 2020-03-05T17:35:45+03:00

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Сегодня, 5 марта, в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится презентация дебютного романа Натальи Соловьёвой «На берегу Тьмы».

В основе сюжета книги - семейная история автора. Прадед мужа писательницы, был управляющим имением помещиков Вульфов в селе Берново Тверской губернии. Главная героиня, Катерина Бочкова, была его женой. В центре романа её жизнь, проходящая сквозь три войны и революцию. Конечно, будет любовь, и даже любовный треугольник, поиски счастья, свадьба, рождение детей и быт на фоне исторических потрясений, которые переживала страна.

Кроме самой книги интересно и то, что её презентация пройдёт в формате ток-шоу с участием автора, Натальи Соловьёвой и фольклорного ансамбля «Славяночка». Ансамбль не только исполнит народные песни, но и покажет уникальные старинные обряды Тверской области.

Вечер, посвящённый презентации книги, начнётся в 18:30. Вход по читательским билетам.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Наталья Соловьёва родилась и выросла в Беларуси, получила образование в Париже, а с 2003 года живет в Москве.

Работая в международных компаниях в сфере маркетинга и рекламы, будущая писательница в 2006 году обратилась к художественному творчеству и окончила курсы сценарного и литературного мастерства. Результатом творческого вдохновения стал исторический роман «На берегу Тьмы».

ИСТОЧНИК KP.RU