2020-03-05T17:35:45+03:00
Звезды

В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии

Автор книги «На берегу Тьмы» - Наталья Соловьёва
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Вход на презентацию по читательским билетам.Вход на презентацию по читательским билетам.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится презентация дебютного романа Натальи Соловьёвой «На берегу Тьмы».

В основе сюжета книги - семейная история автора. Прадед мужа писательницы, был управляющим имением помещиков Вульфов в селе Берново Тверской губернии. Главная героиня, Катерина Бочкова, была его женой. В центре романа её жизнь, проходящая сквозь три войны и революцию. Конечно, будет любовь, и даже любовный треугольник, поиски счастья, свадьба, рождение детей и быт на фоне исторических потрясений, которые переживала страна.

Кроме самой книги интересно и то, что её презентация пройдёт в формате ток-шоу с участием автора, Натальи Соловьёвой и фольклорного ансамбля «Славяночка». Ансамбль не только исполнит народные песни, но и покажет уникальные старинные обряды Тверской области.

Вечер, посвящённый презентации книги, начнётся в 18:30. Вход по читательским билетам.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Наталья Соловьёва родилась и выросла в Беларуси, получила образование в Париже, а с 2003 года живет в Москве.

Работая в международных компаниях в сфере маркетинга и рекламы, будущая писательница в 2006 году обратилась к художественному творчеству и окончила курсы сценарного и литературного мастерства. Результатом творческого вдохновения стал исторический роман «На берегу Тьмы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе