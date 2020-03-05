В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск

5 Март 2020 2020-03-05T17:03:34+03:00

В комнате есть диван. Фото: УФСИН по Тверской области

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В женской исправительной колонии № 5, что в Вышнем Волочке, открыли помещение для проведения осуждёнными отпусков. Событие прошло в торжественной обстановке при участии гостей: начальника УФСИН Александра Кузьмина, исполняющей обязанности помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека Натальи Галыгиной и других.

В честь открытия комнаты отдыха для осуждённых было организовано чаепитие.

Работающие осуждённые, как и все прочие официально трудоустроенные люди, имеют право на отпуск. Это закреплено в статье 104 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Отпуск ежегодный и оплачиваемый, его осуждённый может проводить как на территории исправительного учреждения, так и за его пределами.

В новой комнате для отпускников созданы необходимые условия для полноценного отдыха, а уютная обстановка напоминает домашнюю, сообщает пресс-служба УФСИН по Тверской области. Подкрепляют сказанное фотографии, опубликованные на сайте ведомства.

Кухня в помещении для отпусков. Фото: УФСИН по Тверской области

Место для сна. Фото: УФСИН по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU