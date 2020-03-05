В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту

5 Март 2020 2020-03-05T16:29:00+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах были списаны деньги.

Потерпевшая уточнила, что недавно потеряла кошелек с банковской картой и позвонила в банк, чтобы ее заблокировать. Там женщине сообщили о списании денег.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Бологое. Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что расплачивался ею в магазинах.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU