2020-03-05T16:29:00+03:00
Происшествия

В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту

Злоумышленник расплачивался ею в магазинах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Злоумышленник обналичивал карту в магазинахЗлоумышленник обналичивал карту в магазинахФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах были списаны деньги.

Потерпевшая уточнила, что недавно потеряла кошелек с банковской картой и позвонила в банк, чтобы ее заблокировать. Там женщине сообщили о списании денег.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Бологое. Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что расплачивался ею в магазинах.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе