Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь

5 Март 2020 2020-03-05T16:16:37+03:00

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На имя начальника Управления МВД России по Тверской области полковника полиции Петра Пырха поступило благодарственное письмо от жителя Твери.

Мужчина благодарит инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области Артема Ратникова, Сергея Двойнова, Дмитрия Краева и Константина Мигунова за профессионализм и оперативность.

По словам мужчины, 20 февраля по служебной необходимости он находился в Москве. Решив вернуться в Тверь, мужчина обнаружил, что его автомобиль "ГАЗ" похищен. Пострадавший обратился в полицию.

По ориентировке похитителя вычислили и остановили по пути в Тверскую область. Злоумышленником оказался 29-летний житель Твери.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Похищенную машину вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU