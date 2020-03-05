2020-03-05T16:01:02+03:00
Общество

В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области

Публикуем расписание
Виктория ТУШКОВА
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В банки пенсии будут переведены своевременно.В банки пенсии будут переведены своевременно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшее воскресенье Тверская область празднует женский день 8 марта. Он выпадает на воскресенье, а значит, для большинства работающих тверичан понедельник станет выходным. То есть отдыхаем мы три дня - с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта включительно. В связи с праздничными и выходными днями изменился график доставки пенсий и других социальных выплат, об этом сообщило Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Пенсии на выходных будут выплачиваться по следующим дням:

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В Тверском ПФР также отмечают, что в кредитные учреждения пенсии и иные социальные выплаты будут перечислены в штатном порядке 11 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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