В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
В ближайшее воскресенье Тверская область празднует женский день 8 марта. Он выпадает на воскресенье, а значит, для большинства работающих тверичан понедельник станет выходным. То есть отдыхаем мы три дня - с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта включительно. В связи с праздничными и выходными днями изменился график доставки пенсий и других социальных выплат, об этом сообщило Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
Пенсии на выходных будут выплачиваться по следующим дням:
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В Тверском ПФР также отмечают, что в кредитные учреждения пенсии и иные социальные выплаты будут перечислены в штатном порядке 11 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU