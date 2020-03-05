8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт

5 Март 2020 2020-03-05T15:59:37+03:00

Горсад приглашает на мероприятия по случаю 8 марта Фото: администрация Твери

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Праздник, посвященный Международному женскому дню, состоится в Городском саду Твери 8 марта.

В 12:00 в помещении за главной сценой начнется творческий мастер-класс по изготовлению открыток.

В 14:00 состоится праздничный концерт с выступлением тверских вокальных и танцевальных коллективов. Будут организованы тематически фотозоны и конкурсы.

Также, в Городском саду проходит конкурс на лучшее поздравление для любимых дам. Для участие нужно выложить в инстаграм фото с хэштегом #Горсад8марта и написать под ним поздравление. Трое победителей получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU