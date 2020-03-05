2020-03-05T15:40:11+03:00
Происшествия

За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За призывы к экстремизму задржан житель ТвериЗа призывы к экстремизму задржан житель ТвериФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Центральном районе Твери сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.

- В общем доступе в сети Интернет мужчина публиковал идеи радикального национализма и призывал к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Его противоправная деятельность подтверждается проведенным комплексным филолого-лингвистическим исследованием опубликованных материалов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В массовом ДТП на улице Горького в Твери пострадал один человек
За Волгой в Твери столкнулись семь машин, движение по улице Горького затруднено
В Тверской области планируют создавать семейные центры
В Твери состоится презентация романа, написанного по реальным событиям, происходившим в Тверской губернии
В исправительной колонии в Тверской области появилось помещение, где осуждённые могут провести отпуск
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов
В Бологое Тверской области мужчина обналичил чужую банковскую карту
Житель Твери поблагодарил сотрудников ДПС за оперативную помощь
В праздничные выходные изменится график выплаты пенсий в Тверской области
8 марта в Городском саду Твери гостей ждут мастер-классы и праздничный концерт
За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку
Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика
В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Твери женщина получила травмы в автобусе