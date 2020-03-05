За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери
В Центральном районе Твери сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
- В общем доступе в сети Интернет мужчина публиковал идеи радикального национализма и призывал к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Его противоправная деятельность подтверждается проведенным комплексным филолого-лингвистическим исследованием опубликованных материалов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU