За публичные призывы к экстремизму задержан житель Твери

5 Март 2020 2020-03-05T15:40:11+03:00

За призывы к экстремизму задржан житель Твери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Центральном районе Твери сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.

- В общем доступе в сети Интернет мужчина публиковал идеи радикального национализма и призывал к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Его противоправная деятельность подтверждается проведенным комплексным филолого-лингвистическим исследованием опубликованных материалов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU