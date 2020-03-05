2020-03-05T15:27:21+03:00
Общество

Из-за новой семьи житель Тверской области отказался платить алименты ребенку

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Алиментщик из Тверской области задолжал ребенку 250 тысяч рублейАлиментщик из Тверской области задолжал ребенку 250 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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К уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолтенего ребенка привлечен житель Бельского района Тверской области.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по той же причине, но платить деньги так и не начал и задолжал 250 тысяч рублей.

Алиментщик рассказал, что имеет свой бизнес и все заработанные деньги тратит на свою новую семью, а его ребенок проживает вместе с бывшей женой в Республике Крым. С ребенком он не встречается, не общается, в воспитании участия не принимает, вещи, а также продукты питания не покупает, подарки не дарит.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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