Инженер и страховой агент организовали под Тверью нарколабораторию по производству синтетического наркотика

5 Март 2020 2020-03-05T14:25:53+03:00

В Твери пресекли деятельность нарколаборатории Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

Она действовала в Калининском районе

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Деятельность в Калининском районе Тверской области нарколаборатории по производству синтетических наркотиков была пресечена сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из столичного главка и Управления МВД России по Тверской области.

Незаконный "бизнес" организовали двое жителей Твери, один из подозреваемых работал страховым агентом, другой - инженером. Производство осуществлялось на дорогостоящем оборудовании, в бытовках на участке, обнесенном высоким забором.

Полицейскими при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" подозреваемые были задержаны.

При обследовании лаборатории обнаружены и изъяты 17,5 грамма наркотического вещества и более 7 килограммов прекурсоров, а также порядка 200 литров жидкости, предположительно содержащей прекурсоры наркотического средства.

Наркотики дельцы производили крупными партиями для распространения через тайники на территории Московской области.

- Следственной частью следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под Тверью полицейские пресекли деятельность нарколаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU