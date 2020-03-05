Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием
В февральском рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций Игорь Руденя занял 23 место. Таким образом, тверской губернатор Игорь Руденя стал третьим главой региона в группе «Сильное влияние».
Составляется рейтинг АПЭК на основе закрытого опроса 27 экспертов: политологов политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.
Они навярняка обратили внимание на совещание губернатора Игоря Рудени и гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского о консолидации электросетевых активов. В том числе такая мера позволит уверенее реализовывать нацпроекты. Строящимся по ним больницам, школам, детсадам необходимо надежное электроснабжение. Областное правительство сообщает, что консолидация активов даст полный госконтроль над ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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