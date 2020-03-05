2020-03-05T13:18:18+03:00
Политика

Игорь Руденя в рейтинге АПЭК приблизился к группе глав регионов с очень сильным влиянием

До первой двадцатки тверскому губернатору осталось подняться всего на три позиции
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя - на третьем месте в группе губернаторов с сильным влиянием. Фото: ПТОИгорь Руденя - на третьем месте в группе губернаторов с сильным влиянием. Фото: ПТО
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В февральском рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций Игорь Руденя занял 23 место. Таким образом, тверской губернатор Игорь Руденя стал третьим главой региона в группе «Сильное влияние».

Составляется рейтинг АПЭК на основе закрытого опроса 27 экспертов: политологов политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.

Они навярняка обратили внимание на совещание губернатора Игоря Рудени и гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского о консолидации электросетевых активов. В том числе такая мера позволит уверенее реализовывать нацпроекты. Строящимся по ним больницам, школам, детсадам необходимо надежное электроснабжение. Областное правительство сообщает, что консолидация активов даст полный госконтроль над ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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