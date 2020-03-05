В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения
В полицию обратился 67-летний пенсионер-инвалид и сообщил, что стал жертвой преступления в своем доме в деревне Сносы Сонковского района Тверской области.
Потерпевший рассказал полицейским, что ночью злоумышленник взломал входную дверь и проник в дом. Налетчик убедился, что хозяин не может оказать сопротивление и забрал все его сбережения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", совершенный с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний, ранее судимый житель Сонковского района.
Фигурант находится под стражей и помещен в следственный изолятор.
ИСТОЧНИК KP.RU