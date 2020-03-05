В Тверской области у беспомощного инвалида украли все сбережения

5 Март 2020 2020-03-05T13:58:28+03:00

В Тверской области у инвалида украли все сбережения Фото: архив "КП"

Злоумышленник вошел в дом через взломанную дверь

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В полицию обратился 67-летний пенсионер-инвалид и сообщил, что стал жертвой преступления в своем доме в деревне Сносы Сонковского района Тверской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ночью злоумышленник взломал входную дверь и проник в дом. Налетчик убедился, что хозяин не может оказать сопротивление и забрал все его сбережения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", совершенный с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний, ранее судимый житель Сонковского района.

Фигурант находится под стражей и помещен в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU