Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери проверили торговый объект в Заволжском районе Твери.
Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель продавал одежду и обувь с товарными знаками мировых брендов, которые не соответствовали оригиналу.
Из торговой точки изъято и направлено на экспертизу 124 единицы продукции. Ущерб правообладателя составил около 250 тыс. рублей.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. За незаконное использование средств индивидуализации товаров фигуранту грозит до двух лет тюрьмы со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU