2020-03-05T11:21:58+03:00
Происшествия

Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери

Товар изъят из оборота
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери торговали поддельной одеждой и обувью Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери торговали поддельной одеждой и обувью Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери проверили торговый объект в Заволжском районе Твери.

Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель продавал одежду и обувь с товарными знаками мировых брендов, которые не соответствовали оригиналу.

Из торговой точки изъято и направлено на экспертизу 124 единицы продукции. Ущерб правообладателя составил около 250 тыс. рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. За незаконное использование средств индивидуализации товаров фигуранту грозит до двух лет тюрьмы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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