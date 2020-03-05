Одеждой и обувью "мировых брендов" нелегально торговали в Твери

5 Март 2020 2020-03-05T11:21:58+03:00

В Твери торговали поддельной одеждой и обувью Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери проверили торговый объект в Заволжском районе Твери.

Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель продавал одежду и обувь с товарными знаками мировых брендов, которые не соответствовали оригиналу.

Из торговой точки изъято и направлено на экспертизу 124 единицы продукции. Ущерб правообладателя составил около 250 тыс. рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. За незаконное использование средств индивидуализации товаров фигуранту грозит до двух лет тюрьмы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU