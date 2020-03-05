На озере в Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе

5 Март 2020 2020-03-05T10:19:29+03:00

В Тверской области спасли двух мужчин на вездеходе Фото: Альберт БОЙКОВ

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Сообщение о том, что в акватории озера Глубокое в Рамешковском районе Тверской области двое мужчин опрокинулись на вездеходе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 3 марта.

- Из воды мужчины вылезли самостоятельно и сели на перевернутую технику. Пострадавших спасли очевидцы - добрались до них на вездеходах, вытащили на берег, стали отогревать и вызвали спасателей, - сообщили подробности в пресс-службе ведомства. На помощь выехали аварийно-спасательная служба по Тверской области и специализированная ПСЧ по Тверской области, ОГ Калининского ПСГ 72, а также сотрудники полиции и медики.

Дополнительно на место происшествия была направлена техника высокой проходимости СПСЧ, так как пострадавшие находились в труднодоступном месте.

Мужчинам оказали медицинскую помощь.

Всего на происшествие привлекалось 15 человек и семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU