Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

5 Март 2020 2020-03-05T10:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 4 марта, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Советской и Захарова, в Старице.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя кроссовым мотоциклом "Хонда GRF-450", при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль "Лада Гранта-219010" и столкнулся с ним.

Автомобиль продолжил движение и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу г.Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU