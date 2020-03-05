Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
Пострадавший госпитализирован
Мотоцикл врезался в легковушку, пострадал водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 4 марта, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Советской и Захарова, в Старице.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя кроссовым мотоциклом "Хонда GRF-450", при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль "Лада Гранта-219010" и столкнулся с ним.
Автомобиль продолжил движение и врезался в дорожный знак.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу г.Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU