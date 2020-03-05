2020-03-05T10:01:22+03:00
Происшествия

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоцикл врезался в легковушку, пострадал водительМотоцикл врезался в легковушку, пострадал водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 4 марта, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Советской и Захарова, в Старице.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя кроссовым мотоциклом "Хонда GRF-450", при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль "Лада Гранта-219010" и столкнулся с ним.

Автомобиль продолжил движение и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу г.Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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