5 Март 2020 2020-03-05T09:55:48+03:00

В Твери женщина получила травмы в автобусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Пенсионерка упала, когда транспорт отъезжал от остановки

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ДТП произошло днем, 4 марта, в районе дома №24 на проспекте 50 лет Октября в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автобусом, следовавшем по маршруту №211, при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира - 86-летней женщины.

С травмами пострадавшая а обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU