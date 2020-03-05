В Твери женщина получила травмы в автобусе
Пенсионерка упала, когда транспорт отъезжал от остановки
В Твери женщина получила травмы в автобусеФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло днем, 4 марта, в районе дома №24 на проспекте 50 лет Октября в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автобусом, следовавшем по маршруту №211, при начале движения от остановки общественного транспорта допустил падение пассажира - 86-летней женщины.
С травмами пострадавшая а обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU