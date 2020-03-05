2020-03-05T08:58:12+03:00
Происшествия

Несколько жилых домов в Заволжском районе Твери остались без света

На подстанции произошла авария
Ольга ТРОФИМОВА
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Несколько домов в дальнем Заволжье остались без свтаНесколько домов в дальнем Заволжье остались без свтаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Утром в четверг, 5 марта, часть домов в Заволжье, в районе Вагонзавода, осталась без света.

В объединенной диспетчесркой службе администрации Твери сообщили, что на подстанции, от которой запитаны дома, произошла авария. На месте работают электрики МУП "Тверьгорэлектро".

Электроснабжение должно вернутся в дома тверичан в течение полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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