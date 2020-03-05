Двенадцать новых автобусов вышли на маршрут №20 в Твери

5 Март 2020 2020-03-05T08:41:31+03:00

Транспорт курсирует от Энергоремонта до Мигалово

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Утром, 5 марта, в Твериновые синие автобусы повезли пассажиров по маршруту №20. Транспорт курсирует от Энергоремонта до Мигалово. На линию вышли 12 автобусов большого класса вместимостью более 100 пассажиров. Интервал движения - 10 минут.

Напомним, в рамках новой модели пассажирских перевозок, новые автобусы работают по 45 маршрутам: 1, 6, 7, 12, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233. Во всех автобусах действуют льготы.

После того, как система заработает в полную силу, на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов.

По вопросам функционирования новой системы общественного транспорта можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-350-00-99.

ИСТОЧНИК KP.RU