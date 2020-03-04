2020-03-04T23:08:03+03:00
Общество

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV рассказали в Минздраве Тверской области

Эпидемическая обстановка по коронавирусной инфекции находится на особом контроле
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы не заболеть, надо знать. Графика: Минздрав РФЧтобы не заболеть, надо знать. Графика: Минздрав РФ
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По официальной информации Министерства здравоохранения Тверской области, на 4 марта 2020 года случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано. Эпидемическая обстановка по коронавирусной инфекции находится на особом контроле министерства и областного Управления Роспотребнадзора.

Специалисты тверского Минздрава напоминают: коронавирус 2019-nCoV - это возбудитель ОРВИ, вызывающий выраженную интоксикацию организма, проблемы с дыхательной системой и пищеварением.

Вирус передается воздушно-капельным путём Его симптомы похожи на обычный грипп: плохое самочувствие, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и ломота в теле, ощущение тяжести в грудной клетке, бледность, повышение температуры и озноб.

Коронавирус опасен осложнениями: бронхитом, пневмонией, миокардитом (воспалением сердечной мышцы) и другими, включая сепсис.

Что нужно делать , если вы подозреваете, что могли заразиться коронавирусом:

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Медики также рекомендуют воздержаться от от поездок в эпидемиологически неблагополучные страны и избегать контактов с лицами, прибывшими из этих стран. А также соблюдать обычные меры предосторожности: мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий и так далее.

Напомним, сегодня в Твери был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Пациента из коммерческой клиники отвезли в Калининскую ЦРБ, где поместили в изолированный бокс до момента, когда станут известны результаты анализов.

Через несколько часов «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» сообщил, что известно, что коронавирус у мужчины не подтверждён. Пациенту был поставлен диагноз «пневмония».

Что нужно знать о коронавирусе. Графика: Минздрав.

Что нужно знать о коронавирусе. Графика: Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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