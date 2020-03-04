О неблагоприятных погодных явлениях вновь предупредили жителей Твери

4 Март 2020 2020-03-04T21:46:31+03:00

В городе и области ожидается туман

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Вечером, 4 марта, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр спасатели сообщили, что в ночью и утром 5 марта в отдельных районах Тверской области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 300-800 метров.

По прогнозам синоптиков в четверг в Верхневолжье ощутимо потеплеет. Днем возможно повышение температуры воздуха до +5... +10 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям автотранспорта, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и соблюдать дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU