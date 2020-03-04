2020-03-04T21:46:31+03:00
Общество

О неблагоприятных погодных явлениях вновь предупредили жителей Твери

В городе и области ожидается туман
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителей Тверской области вновь предупредили о туманеЖителей Тверской области вновь предупредили о туманеФото: Александра БЕРДНИКОВА
Изменить размер текста:

Вечером, 4 марта, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр спасатели сообщили, что в ночью и утром 5 марта в отдельных районах Тверской области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 300-800 метров.

По прогнозам синоптиков в четверг в Верхневолжье ощутимо потеплеет. Днем возможно повышение температуры воздуха до +5... +10 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям автотранспорта, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и соблюдать дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV рассказали в Минздраве Тверской области
О неблагоприятных погодных явлениях вновь предупредили жителей Твери
У госпитализированного в Твери пациента коронавирус не подтвердился
Тверское инспекторское отделение ГИМС: Выходить на лёд сейчас нельзя!
За взятку в 500 тысяч рублей осудили бывшего замминистра экономического развития Тверской области
В 2021 году в Твери благоустроят пять общественных зон
Волоколамский проспект в Твери встал в пробку из-за обрыва троллейбусной линии
В Тверской области мужчина напилил леса на миллион рублей
Губернатор собрал экстренное совещание по подозрению в появлении коронавируса в Твери
Мясом без документов торговали предприниматели в Селижарово Тверской области
Новая встреча в Доме поэзии Твери объединит Рязань, Санкт-Петербург и Москву
В сельском магазине Тверской области торговали просроченными продуктами
Деятельность террористической ячейки в Твери пресекли сотрудники УФСБ
В Твери с повышенными мерами защиты госпитализирован пациент
Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе
Тверская полиция задержала мужчину, который спалил сараи в сеном в Бежецке
Компания в Твери задолжала работникам более 850 тысяч рублей
Мать-алиментщица из Тверской области проведет год на исправительных работах