О неблагоприятных погодных явлениях вновь предупредили жителей Твери
Вечером, 4 марта, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.
Со ссылкой на Тверской гидрометцентр спасатели сообщили, что в ночью и утром 5 марта в отдельных районах Тверской области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 300-800 метров.
По прогнозам синоптиков в четверг в Верхневолжье ощутимо потеплеет. Днем возможно повышение температуры воздуха до +5... +10 градусов.
Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям автотранспорта, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и соблюдать дистанцию и интервал.
ИСТОЧНИК KP.RU