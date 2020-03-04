Тверское инспекторское отделение ГИМС: Выходить на лёд сейчас нельзя!

4 Март 2020 2020-03-04T18:38:21+03:00

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Несмотря на аномально тёплую зиму 2019-2020 в Тверской области, количество людей, рискующих жизнью, выходя на лёд водоёмов, не уменьшается. К такому выводу пришли спасатели Тверского инспекторского отделения ГИМС.

Рискуют жизнями рыбаки, а также любители сократить путь по льду. Причём некоторые отваживаются выезжать на лёд на транспортных средствах.

- В этот период всем людям, находящимся на водоёмах, особенно любителям рыбалки, стремящимся попытать счастья «по последнему льду», необходимо быть предельно осторожными и внимательными, - отмечает руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков. - А лучше не рисковать понапрасну и вообще не выходить на водоёмы. Нельзя близко подходить к открытой воде и кататься на плавающих льдинах: одно неосторожное движение может стать причиной несчастного случая.

Спасатели также говорят, что помочь терпящему бедствие во время ледохода и таяния льда очень трудно, а иногда даже невозможно, так как слишком высок риск для спасающих.

Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного телефона – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU