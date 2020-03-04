2020-03-04T18:34:01+03:00
Происшествия

За взятку в 500 тысяч рублей осудили бывшего замминистра экономического развития Тверской области

Денису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Денису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: СУ СК России по Тверской областиДенису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: СУ СК России по Тверской области
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4 марта в Твери суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина.

- Денис Ильин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия), - сообщают в СУ СК России по Тверской области.

Было установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя ООО «Энерго» взятку в сумме 500 тысяч рублей. За это он гарантировал допуск определенных предпринимателей к конкурсному отбору на получение субсидий для возмещения части затрат после покупки оборудования.

Момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

- Приговором суда Денису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - комментируют в ведомстве..

Что касается руководителя ООО «Энерго», то в ходе расследования уголовное дело было выделено в отдельное производство. Женщина признана виновной в совершении мошенничества. Кроме того, в деле выявлено еще два эпизода преступной деятельности. По каждому из них также вынесены приговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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