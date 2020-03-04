2020-03-04T17:54:33+03:00
Общество

В 2021 году в Твери благоустроят пять общественных зон

Голосование жителей завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери определили пять зон для благоустройства в 2021 годуВ Твери определили пять зон для благоустройства в 2021 годуФото: Альберт БОЙКОВ
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4 марта в администрации Твери подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных зон для включения в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". В нем приняли участие 27 387 жителей областного центра.

В период с 21 по 28 февраля горожане выбирали, какие общественные пространства необходимо благоустроить в первую очередь.

В перечне были представлены 15 объектов, но в итоговый список вошли лишь пять: Мигаловская набережная, улица Хромова, бульвар Гусева, парк Текстильщиков и набережная Афанасия Никитина.

Именно эти объекты станут приоритетными для администрации города в плане благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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