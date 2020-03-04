В 2021 году в Твери благоустроят пять общественных зон
4 марта в администрации Твери подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных зон для включения в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". В нем приняли участие 27 387 жителей областного центра.
В период с 21 по 28 февраля горожане выбирали, какие общественные пространства необходимо благоустроить в первую очередь.
В перечне были представлены 15 объектов, но в итоговый список вошли лишь пять: Мигаловская набережная, улица Хромова, бульвар Гусева, парк Текстильщиков и набережная Афанасия Никитина.
Именно эти объекты станут приоритетными для администрации города в плане благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU