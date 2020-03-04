Волоколамский проспект в Твери встал в пробку из-за обрыва троллейбусной линии
Днем, 4 марта, Волоколамский проспект в Твери вновь встал в пробке по вине троллейбусов. Не доезжая до пересечения с проспектом Победы, троллейбус остановился, а из контактов посыпались искры.
Случившееся сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что у транспорта загорелись "рога" - произошло короткое замыкание контактной сети. В соцсетях свидетели ЧП отмечают, что коротило сильно, были слышны хлопки и вспышки.
Пассажиры быстро покинули транспорт.
В настоящее время движение электротранспорта остановлено. Правая полоса по Волокламскому проспекту в сторону "Южного" перекрыта. На месте дежурят сотрудники ДПС.
Движение на участке затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU