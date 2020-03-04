2020-03-04T16:11:40+03:00
Происшествия

Волоколамский проспект в Твери встал в пробку из-за обрыва троллейбусной линии

Движение электротранспорта приостановлено
Ольга ТРОФИМОВА
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Движение на участке затруднено Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Екатерина РоманцеваДвижение на участке затруднено Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Екатерина Романцева
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Днем, 4 марта, Волоколамский проспект в Твери вновь встал в пробке по вине троллейбусов. Не доезжая до пересечения с проспектом Победы, троллейбус остановился, а из контактов посыпались искры.

Случившееся сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что у транспорта загорелись "рога" - произошло короткое замыкание контактной сети. В соцсетях свидетели ЧП отмечают, что коротило сильно, были слышны хлопки и вспышки.

Пассажиры быстро покинули транспорт.

В настоящее время движение электротранспорта остановлено. Правая полоса по Волокламскому проспекту в сторону "Южного" перекрыта. На месте дежурят сотрудники ДПС.

Движение на участке затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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