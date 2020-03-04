В Тверской области мужчина напилил леса на миллион рублей
В совершении преступления по ч. 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев в особо крупном размере) подозревается житель Удомли Тверской области.
Следствием установлено, что в период с ноября 2018 года по май 2019 года обвиняемый находясь участке местности, расположенном в 1,5 км. от деревни Железное Удомельского городского округа, нанял рабочих и произвел незаконную рубку 255 деревьев общей кубомассой 100,58 куб.метров.
Ущерб составил 1 262 453 рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU