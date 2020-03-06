В Твери пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз для компаний малого и среднего бизнеса

6 Март 2020 2020-03-06T10:03:30+03:00

11 марта в Твери состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса

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АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с партнерами, при поддержке правительства Тверской области, проводит семинар на тему: «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках» в соответствии с Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Тверской области (в т.ч. ОАО «РЖД» и др.).

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется:

1. Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок.

2. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков - субъектов МСП.

3. Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Тверской области в закупках крупнейших государственных корпораций.

4. Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие:

• Представители правительства Тверской области.

• АО «Корпорация МСП».

• Крупнейшие заказчики региона.

• Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок.

• Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» (г. Тверь, пр-т Победы, д. 14)

Начало семинара в 12:00, начало регистрации в 11:00.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф.

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU