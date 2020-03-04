2020-03-04T15:18:43+03:00
Экономика

Мясом без документов торговали предприниматели в Селижарово Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Происхождение мяса не было установленоПроисхождение мяса не было установленоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Прокуратурой Селижаровского района была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства при реализации продукции в мясном павильоне торгового центра "Селижаровский", расположенного в пгт. Селижарово.

При проверке выяснилось, что двое индивидуальных предпринимателей хранили и реализовывали мясную продукцию, не имея сопроводительных документов. Происхождение мяса было неустановлено.

По факту нарушений Прокуратурой в отношении вышеуказанных индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административном правонарушении. Их рассмотрело Управление Россельхознадзора по Тверской области и вынесло постановления о назначении штрафов в отношении недобросовестных продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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