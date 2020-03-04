Мясом без документов торговали предприниматели в Селижарово Тверской области
Прокуратурой Селижаровского района была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства при реализации продукции в мясном павильоне торгового центра "Селижаровский", расположенного в пгт. Селижарово.
При проверке выяснилось, что двое индивидуальных предпринимателей хранили и реализовывали мясную продукцию, не имея сопроводительных документов. Происхождение мяса было неустановлено.
По факту нарушений Прокуратурой в отношении вышеуказанных индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административном правонарушении. Их рассмотрело Управление Россельхознадзора по Тверской области и вынесло постановления о назначении штрафов в отношении недобросовестных продавцов.
ИСТОЧНИК KP.RU