В сельском магазине Тверской области торговали просроченными продуктами

4 Март 2020 2020-03-04T15:11:09+03:00

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Товары с истекшим сроком годности в магазине, расположенном на территории рынка в Сандово, выявила прокуратура. Установлено, что в торговой точке также отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции.

По указанным фактам прокуратурой района в отношении руководителя магазина вынесены два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. 500 рублей.

Кроме того, по настоянию прокуратуры виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU