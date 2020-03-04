В сельском магазине Тверской области торговали просроченными продуктами
Товары с истекшим сроком годности в магазине, расположенном на территории рынка в Сандово, выявила прокуратура. Установлено, что в торговой точке также отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции.
По указанным фактам прокуратурой района в отношении руководителя магазина вынесены два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. 500 рублей.
Кроме того, по настоянию прокуратуры виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU