2020-03-04T15:55:09+03:00
Звезды

Новая встреча в Доме поэзии Твери объединит Рязань, Санкт-Петербург и Москву

Гостями музыкального вечера станут: Ольга Чикина, Наиль Кадыров и Алексей Орлов
Ирина ТАРАСОВА
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Гостями музыкального вечера станут: Ольга Чикина, Наиль Кадыров и Алексей Орлов. Фото: Дом поэзии Андрея ДементьеваГостями музыкального вечера станут: Ольга Чикина, Наиль Кадыров и Алексей Орлов. Фото: Дом поэзии Андрея Дементьева
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В Доме поэзии имени Андрея Дементьева в последнее время заметно изменился формат встреч. Хорошие ведущие, интересные темы, а порой и эксклюзивные гости, заманить которых в Тверь не так то просто.

Одно из таких мероприятий "Почини мое сердце, Пушкин!" пройдет 14 марта.

Гостями Дома поэзии станут: Ольга Чикина (Рязань), Наиль Кадыров (Санкт-Петербург) и Алексей Орлов (Москва).

А теперь подробнее.

Ольга Чикина (песни, вокал, гитара) - сочинительница "новой волны", поет и играет на стыке жанров АП, блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре. Поклонники Ольги рассказывают о ней так: "Поднимает настроение, освежает сознание, укрепляет дух. Белый и рыжий клоун одновременно. Песням Ольги присущи целомудренный идеализм, ирония и высокая философская стихия".

Кстати, одну из песен Ольги Чикиной "Над белым садом" жители Твери могут услышать в спектакле "Чайка" Тверского театра юного зрителя.

Наиль Кадыров (бас-гитара) - легендарный питерский музыкант, участник групп «Почта», «Зоопарк», «Трилистник», «Последний Шанс», «Оазис Ю», «Вермишель Оркестра», «Айсберг», «Разные люди», «Кафе», «Чистяков-Band», «Гарин и Гиперболоиды». Играл с Виктором Цоем, Майком Науменко.

Алексей Орлов (виолончель) - выпускник МГИМ им. Шнитке из Москвы, импровизатор и композитор, мультиинструменталист и экспериментатор, участник многих известных музыкальных проектов.

- Приходите! Будет хорошо! - приглашают организаторы встречи.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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