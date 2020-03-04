2020-03-04T14:06:37+03:00
Происшествия

Деятельность террористической ячейки в Твери пресекли сотрудники УФСБ

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурантов задержали на территории Твери Фото: УФСБ России по Тверской областиФигурантов задержали на территории Твери Фото: УФСБ России по Тверской области
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Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки.

Утановлено, что в ее состав входили уроженцы одной из центрально-азиатских республик. Лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации, задержаны.

- Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.6 УК России.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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