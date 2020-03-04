Деятельность террористической ячейки в Твери пресекли сотрудники УФСБ
Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки.
Утановлено, что в ее состав входили уроженцы одной из центрально-азиатских республик. Лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации, задержаны.
- Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.6 УК России.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности группировки.
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