Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе

4 Март 2020 2020-03-04T15:55:45+03:00

Игорь Руденя поучаствовал в свещании с премьер-министром по селектору. Фото: ПТО

Вице-премьер назвала приоритетные задачи в регионах по предупреждению распространения инфекции

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4 марта заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова провела селекторное совещание с главами регионов страны. Обсуждалась тема предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. В совещании принял участие и губернатор Игорь Руденя.

Татьяна Голикова отметила, что главы регионов должны проконтролировать обеспечение запасов медпрепаратов и средств защиты, подготовку помещений для карантина, организацию дезинфекционного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях образования, местах массового пребывания людей.

По информации министерства здравоохранения региона, в Верхневолжье не зарегистрировано случаев с подозрением на заражение коронавирусом.

Областное правительство сообщает, что в регионе принят ряд мер по предупреждению заболеваемости. Создан оперативный штаб, утвержден план профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также уже подготовлена госпитальная база, определен алгоритм действий медработников при выявлении больных с подозрением на короновирус.

В медицинских организациях создан необходимый запас медикаментов,масок и дезинфицирующих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU