Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе
4 марта заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова провела селекторное совещание с главами регионов страны. Обсуждалась тема предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. В совещании принял участие и губернатор Игорь Руденя.
Татьяна Голикова отметила, что главы регионов должны проконтролировать обеспечение запасов медпрепаратов и средств защиты, подготовку помещений для карантина, организацию дезинфекционного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях образования, местах массового пребывания людей.
По информации министерства здравоохранения региона, в Верхневолжье не зарегистрировано случаев с подозрением на заражение коронавирусом.
Областное правительство сообщает, что в регионе принят ряд мер по предупреждению заболеваемости. Создан оперативный штаб, утвержден план профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также уже подготовлена госпитальная база, определен алгоритм действий медработников при выявлении больных с подозрением на короновирус.
В медицинских организациях создан необходимый запас медикаментов,масок и дезинфицирующих средств.
Больше о короновирусе читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»