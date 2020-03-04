2020-03-04T15:55:45+03:00
Общество

Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе

Вице-премьер назвала приоритетные задачи в регионах по предупреждению распространения инфекции
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя поучаствовал в свещании с премьер-министром по селектору. Фото: ПТОИгорь Руденя поучаствовал в свещании с премьер-министром по селектору. Фото: ПТО
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4 марта заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова провела селекторное совещание с главами регионов страны. Обсуждалась тема предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. В совещании принял участие и губернатор Игорь Руденя.

Татьяна Голикова отметила, что главы регионов должны проконтролировать обеспечение запасов медпрепаратов и средств защиты, подготовку помещений для карантина, организацию дезинфекционного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях образования, местах массового пребывания людей.

По информации министерства здравоохранения региона, в Верхневолжье не зарегистрировано случаев с подозрением на заражение коронавирусом.

Областное правительство сообщает, что в регионе принят ряд мер по предупреждению заболеваемости. Создан оперативный штаб, утвержден план профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также уже подготовлена госпитальная база, определен алгоритм действий медработников при выявлении больных с подозрением на короновирус.

В медицинских организациях создан необходимый запас медикаментов,масок и дезинфицирующих средств.

Больше о короновирусе читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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