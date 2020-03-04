2020-03-04T12:31:23+03:00
Происшествия

Тверская полиция задержала мужчину, который спалил сараи в сеном в Бежецке

Злоумышленник сознался в содеянном
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали бежецкого поджигателя Фото: архив "КП"Полицейские задержали бежецкого поджигателя Фото: архив "КП"
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Сообщение о том, что в районе деревни Морозово горят два сарая с сеном, поступило в дежурную часть МО МВД России "Бежецкий".

На место происшествия была направлена оперативная группа, которая установила, что причиной пожара стал поджог. Огонь уничтожил 170 рулонов сена. Ущерб составил более 446 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что незадолго до ЧП возле сараев видели мужчину. Неизвестный вел себя подозрительно. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и разослали патрульным службам.

Личность поджигателя была установлена. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Бежецкого района. В полиции фигурант сознался в содеянном и сообщил, что был пьян и совершил преступление из-за обиды на потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное уничтожение имущества злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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