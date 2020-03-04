Компания в Твери задолжала работникам более 850 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T12:14:21+03:00

Организация задолжала работникам более 850 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В прокуратуру Московского района Твери обратились 15 работников ООО "Теплотехник", занимающегося монтажом систем отопления, и сообщили, что им задолжали заработную плату.

Прокуратура провела проверку. По факту выявленных нарушений надзорным органом в мировой суд направлены 15 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения законодательства об оплате труда устранены, заявителям выплачено более 850 тыс. рублей.

В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых назначены наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. 500 руб. и предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU