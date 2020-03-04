Компания в Твери задолжала работникам более 850 тысяч рублей
В прокуратуру Московского района Твери обратились 15 работников ООО "Теплотехник", занимающегося монтажом систем отопления, и сообщили, что им задолжали заработную плату.
Прокуратура провела проверку. По факту выявленных нарушений надзорным органом в мировой суд направлены 15 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.
Нарушения законодательства об оплате труда устранены, заявителям выплачено более 850 тыс. рублей.
В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых назначены наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. 500 руб. и предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU