2020-03-04T11:52:39+03:00
Общество

Мать-алиментщица из Тверской области проведет год на исправительных работах

Женщина задолжала на содержание детей более 45 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Решением суда женщина проведет год на исправительных работах Фото: архив "КП"Решением суда женщина проведет год на исправительных работах Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 37-летняя жительница Удомельского городского округа. Ранее женщине были присуждены алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, будучи привлеченной к административной ответственности, мать не принимала мер к официальному трудоустройству и отчисления не производила.

В результате образовалась задолженность на сумму более 45 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимую виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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