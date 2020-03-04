Мать-алиментщица из Тверской области проведет год на исправительных работах
Перед судом предстала 37-летняя жительница Удомельского городского округа. Ранее женщине были присуждены алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей, будучи привлеченной к административной ответственности, мать не принимала мер к официальному трудоустройству и отчисления не производила.
В результате образовалась задолженность на сумму более 45 тыс. рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимую виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU