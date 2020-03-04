В Твери дома для жителей Морозовского городка построят на улице Фрунзе
На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждено решение по участку, где будут строится две многоэтажки для переселения жителей Морозовского городка. Во-первых, для быстрого привлечения инвестора участок передадут застройщику без торгов.
Во-вторых, окончательно определено место — участок площадью 17800 кв. метров на улице Фрунзе в Заволжском районе.
– Считаем, что это достойное место с точки зрения расположения. Сегодня мы делаем этот проект исключительно индивидуально с учётом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры. Это район, где создана вся инфраструктура и хорошая транспортная доступность, – дал комментарий журналистам Игорь Руденя.
Всего из домов ветшающего Морозовского городка планируется через два года переселить 1170 человек из 458 квартир.
Сам Морозовский городок собираются глобально преобразить — там будут создать многофункциональный кластер, с жилым сектором и общественными культурно-спортирными и бизнес- пространствами. Проект расчитан на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»