В Твери дома для жителей Морозовского городка построят на улице Фрунзе

4 Март 2020 2020-03-04T11:51:24+03:00

На расселение жителей Морозовского городка отведено два года. Фото: Александр ЖМУЛИН

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На заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждено решение по участку, где будут строится две многоэтажки для переселения жителей Морозовского городка. Во-первых, для быстрого привлечения инвестора участок передадут застройщику без торгов.

Во-вторых, окончательно определено место — участок площадью 17800 кв. метров на улице Фрунзе в Заволжском районе.

– Считаем, что это достойное место с точки зрения расположения. Сегодня мы делаем этот проект исключительно индивидуально с учётом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры. Это район, где создана вся инфраструктура и хорошая транспортная доступность, – дал комментарий журналистам Игорь Руденя.

Всего из домов ветшающего Морозовского городка планируется через два года переселить 1170 человек из 458 квартир.

Сам Морозовский городок собираются глобально преобразить — там будут создать многофункциональный кластер, с жилым сектором и общественными культурно-спортирными и бизнес- пространствами. Проект расчитан на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU