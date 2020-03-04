Металлические изделия украли у жителя Тверской области

4 Март 2020 2020-03-04T11:44:05+03:00

Местный житель заявил в полицию о краже металла с участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В дежурную часть Торопецкого отделения полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что с территории его участка были похищены металлические изделия.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила соседей. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Злоумышленником оказался неработающий 28-летний житель Торопецкого района. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU