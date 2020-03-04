Дороги Тверской области на месяц закроют для большегрузов

4 Март 2020 2020-03-04T11:38:59+03:00

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Временное ограничение для большегрузов вводится по фактической массе 20 тонн на автодорогах с асфальтобетонным покрытием и 10 тонн на автодорогах с переходным типом покрытия на срок с 23 марта по 21 апреля 2020 года. Соответствующий приказ выпустило Министерство транспорта Тверской области.

Ограничения вводятся в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автодорог регионального и межмуниципального значения, а также автодорог общего пользования местного значения муниципальных образований Тверской области.

Проехать по закрытым участкам тяжеловесные транспортные средства смогут, имея спецразрешение. Оформить его можно в Министерстве транспорта Тверской области по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д.30, тел.: (4822) 33-02-76.

ИСТОЧНИК KP.RU