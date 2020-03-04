2020-03-04T11:21:51+03:00
Происшествия

Ночью в Торжке Тверской области местный житель обокрал кафе

Мужчина похитил деньги из кассы заведения
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник задержанЗлоумышленник задержанФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию ообратилась владелица кафе в Торжке и сообщила, что ночью неизвестный отжал входную дверь и проник в помещение кафе на улице Луначарского. Мужчина забрал деньги из кассы и покинул заведение. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в зале, опросили возможных свидетелей произошедшего.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 21-летний житель Тверской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Фигурант сознался, что взял деньги и уже их потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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