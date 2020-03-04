Ночью в Торжке Тверской области местный житель обокрал кафе
В полицию ообратилась владелица кафе в Торжке и сообщила, что ночью неизвестный отжал входную дверь и проник в помещение кафе на улице Луначарского. Мужчина забрал деньги из кассы и покинул заведение. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в зале, опросили возможных свидетелей произошедшего.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 21-летний житель Тверской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Фигурант сознался, что взял деньги и уже их потратил.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU